LIVE Biathlon Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA | Wierer precisa e veloce sugli sci Italia davanti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 GIRO 412 – Da Michela Carrara ci si aspetta molto questa stagione, lei che ha effettuato il salto di qualità nel 2024-2025! PRIMO CAMBIO – Entra in scena Michela Carrara, lo fa con un margine di 12?6 sulla Svizzera. Richard riporta la Francia a +15?8. Germania e Norvegia a +22?! Gran prima frazione di Dorothea Wierer! GIRO 312 – MAMMA MIA! Solo Richard tira giù qualche secondo (3). Voigt perde 10?, Knotten 3?! GIRO 312 – In questo giro capiremo di più su Wierer: guadagnerà su Knotten e Richard, e su Voigt? GIRO 312 – Attacca davanti Wierer l’ultimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: Wierer precisa e veloce sugli sci, Italia davanti!

