LIVE Biathlon Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA | Lisa Vittozzi è tornata!!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 GIRO 712 – Si mette a tirare Braisaz. Lisa perde 8 decimi!!! Siamo quinti da soli. GIRO 712 – Braisaz, Vobornikova, Grotian e Austria davanti. Si guardano e allora Vittozzi dimezza lo svantaggio da 29? a 15?! 13:51 Signore e signori: diamo il bentornato a Lisa VITTOZZI! SECONDO CAMBIO – Repubblica Ceca, Austria, Germania e Francia in un fazzoletto. Carrara cambia con la Svizzera in 5^ posizione a +29?5. GIRO 612 – Ultima parte di giro cruciale, Carrara deve cambiare sotto i 30?. Germania li davanti pericolosissima con Grotian e Preuss. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: bentornata, Lisa Vittozzi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, ci siamo! Secondo oasport.it
Startlist staffetta femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia - Sabato 29 novembre scatterà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Riporta oasport.it
LIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. Si legge su eurosport.it