CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 GIRO 712 – Si mette a tirare Braisaz. Lisa perde 8 decimi!!! Siamo quinti da soli. GIRO 712 – Braisaz, Vobornikova, Grotian e Austria davanti. Si guardano e allora Vittozzi dimezza lo svantaggio da 29? a 15?! 13:51 Signore e signori: diamo il bentornato a Lisa VITTOZZI! SECONDO CAMBIO – Repubblica Ceca, Austria, Germania e Francia in un fazzoletto. Carrara cambia con la Svizzera in 5^ posizione a +29?5. GIRO 612 – Ultima parte di giro cruciale, Carrara deve cambiare sotto i 30?. Germania li davanti pericolosissima con Grotian e Preuss. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: Lisa Vittozzi è tornata!!