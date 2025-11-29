LIVE Biathlon Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA | Italia sul podioooo!

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 HANNAHHHH POLIGONO 88 – Due ricaricahe per Jeanmonnot. La Francia vince! GIRO 1112 – Manca sempre meno al poligono della verità. Italia con 5? di margine su Davidova e 8? su Andexer. La sfida è con l’Austria. Oeberg si porta a +34?5 da Hannah! GIRO 1112 – In solitaria Jeanmonnot riparte da dove si era fermata, ovvero una vittoria in staffetta (a meno di duplice giro di penalità). Auchentaller sta venendo avvicinata da Austria e Cechia. Svezia a +37? da noi! GIRO 1112- Si complicano le cose. 🔗 Leggi su Oasport.it

live biathlon staffetta femminile 214stersund 2025 in diretta italia sul podioooo

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: Italia sul podioooo!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live biathlon staffetta femminileLIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: bentornata, Lisa Vittozzi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, ci siamo! Riporta oasport.it

live biathlon staffetta femminileStartlist staffetta femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia - Sabato 29 novembre scatterà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Secondo oasport.it

live biathlon staffetta femminileLIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. Secondo eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Biathlon Staffetta Femminile