LIVE Biathlon Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA | iniziata la Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 GIRO 112 – Wierer davanti. Non lo si vede spesso. Siamo quasi al 1° poligono! Non c’è neve, incredibile in Svezia! Caduta della Lettonia. GIRO 112 – Come sempre accade, il primo giro delle staffette è molto tranquillo. Figuriamoci il primo giro della prima gara di stagione. 13:15 Lo sparo c’è, partenza valida: INIZIATA LA STAFFETTA FEMMINILE! 13:05 Italia che è con Wierer, Carrara, Vittozzi ed Auchentaller. Strategia zero, oggi conta solo mettere di nuovo gli sci e la carabina per la campionessa mondiale della 15km e vincitrice della Sfera di Cristallo! 13:00 Favori del pronostico divisi tra diverse Nazioni: la Francia su tutte, che fa a meno nella tappa di Östersund di Julia Simon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: iniziata la Coppa del Mondo

News recenti che potrebbero piacerti

Coppa del Mondo di Sci Alpino, oggi alle 18:00 e alle 21:00 lo Slalom Gigante F a Copper Mountain : 16 Goggia, 23 Zenere, 25 Della Mea, 27 Collomb, 29 Ghisalberti TV: Rai Sport ed Eurosport 1 (con in esclusiva il Biathlon alle 13:15 Staffetta F e alle Vai su X

Tutto è pronto per il ritorno nella Coppa del Mondo di biathlon della nostra campionissima Lisa Vittozzi Annunciata la composizione della staffetta femminile in programma sabato alle 13.30 a Oestersund, in Svezia: nell'ordine Dorothea Wierer, Michela Carr - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: bentornata, Lisa Vittozzi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, ci siamo! Da oasport.it

Startlist staffetta femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia - Sabato 29 novembre scatterà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Lo riporta oasport.it

LIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. Lo riporta eurosport.it