LIVE Biathlon Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA | CON LISA VITTOZZI CAMBIA TUTTO! Azzurre seconde dietro la Francia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della staffetta femminile da Östersund, che ha aperto la Coppa del Mondo di sci e carabina: alle 16:55 la staffetta maschile. Vi aspettiamo! 14:33 Fuori dai giochi ‘grazie’ a Tandrevold la Norvegia, ‘grazie’ a Grotian la Germania. Le grandi assenti di questa gara che, ricordiamo, non conta nulla ma conta tantissimo per noi e per le ragazze italiane! 14:32 Si apre nel migliore dei modi la stagione di Biathlon femminile 2025-2026, tra qualche ora spazio alla staffetta maschile: chissà che il podio azzurro appena conquistato non gasi anche i maschi! Ci crediamo! 14:31 Torniamo sul podio da marzo 2024! Era ancora Lisa Vittozzi in quel di Canmore, non è un caso che ci si torni grazie alla campionessa sappadina! CLASSIFICA STAFFETTA FEMMINILE ÖSTERSUND 2025: FRANCIA 0+8 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: CON LISA VITTOZZI CAMBIA TUTTO! Azzurre seconde dietro la Francia

