LIVE Biathlon Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA | CLAMOROSO ritorno di Lisa Vittozzi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 MAMMA MIAAA LISA VITTOZZI!!!! Cambia a 0?5 da Braisaz, la più forte sugli sci!!! Austria a +3? e pienamente in partita per il podio. GIRO 912- NON LA LASCIAAAAAA! Si stacca leggermente Gandler ma solo di 3?! Lisa Vittozzi che roba!!! LE MORDE LE CODE!!! BRAISAZ E VITTOZZI! Cechia già staccata, rimangono in 3! La Francia se ne andrà per forza di cose. GIRO 912 – Ci siamo, Braisaz farà il vuoto, adesso però pesiamo Vizzozzi. Vobornikova destinata a sprofondare e Gandler interessante ago della bilancia! La squadra 5^ è a un minuto! Per dire, Braisaz li ha presi tutti e aveva 5? di vantaggio su Lisa, è uscita davanti l’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
