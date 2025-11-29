LIVE Biathlon Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA | CLAMOROSO ritorno di Lisa Vittozzi!

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 MAMMA MIAAA LISA VITTOZZI!!!! Cambia a 0?5 da Braisaz, la più forte sugli sci!!! Austria a +3? e pienamente in partita per il podio. GIRO 912- NON LA LASCIAAAAAA! Si stacca leggermente Gandler ma solo di 3?! Lisa Vittozzi che roba!!! LE MORDE LE CODE!!! BRAISAZ E VITTOZZI! Cechia già staccata, rimangono in 3! La Francia se ne andrà per forza di cose. GIRO 912 – Ci siamo, Braisaz farà il vuoto, adesso però pesiamo Vizzozzi. Vobornikova destinata a sprofondare e Gandler interessante ago della bilancia! La squadra 5^ è a un minuto! Per dire, Braisaz li ha presi tutti e aveva 5? di vantaggio su Lisa, è uscita davanti l’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

live biathlon staffetta femminile 214stersund 2025 in diretta clamoroso ritorno di lisa vittozzi

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: CLAMOROSO ritorno di Lisa Vittozzi!

Approfondisci con queste news

live biathlon staffetta femminileLIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: bentornata, Lisa Vittozzi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, ci siamo! Segnala oasport.it

live biathlon staffetta femminileStartlist staffetta femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia - Sabato 29 novembre scatterà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Secondo oasport.it

live biathlon staffetta femminileLIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. Segnala eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Biathlon Staffetta Femminile