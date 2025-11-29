LIVE Alle 18 Juve-Cagliari | le probabili formazioni

I bianconeri, dopo i due pari consecutivi contro Toro e Fiorentina, cercano una vittoria in campionato che manca dal 1 novembre. Ospiti in crisi: 4 punti nelle ultime 8 gare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Juve-Cagliari: le probabili formazioni

News recenti che potrebbero piacerti

Genoa-Verona, Parma-Udinese, Juve-Cagliari e Milan-Lazio: le ultimissime Vai su X

Telecronaca Juve Cagliari ? Chi commenta il match dell’Allianz Stadium - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, Juventus-Cagliari LIVE dalle 18 - La Juventus ospita il Cagliari all'Allianz Stadium e chiede alla 13esima giornata di campionato conferme dopo la vittoria in trasferta a Bodo che ha rilanciato le ambizioni di qualificazione diretta a ... Lo riporta msn.com

Juve-Cagliari, diretta Serie A: risultato in tempo reale e formazioni. Spalletti rilancia Yildiz - I bianconeri sfidano la squadra di Pisacane: la cronaca live del match valido per la 13ª giornata di campionato ... Riporta tuttosport.com

Serie A, Juventus-Cagliari, formazioni ufficiali: Spalletti ha deciso, promossi e bocciati - 26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto ... sport.virgilio.it scrive