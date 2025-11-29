Litiga con la moglie e tenta di sfondare la porta di casa con un bastone | denunciato

Cataniatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha denunciato un 47enne catanese per detenzione abusiva di armi e maltrattamenti in famiglia. Nel corso dei servizi serali di pattugliamento del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania sono intervenuti a seguito della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Litiga Moglie Tenta Sfondare