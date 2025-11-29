Litiga con il compagno poi scende in strada e si spara in testa | gravissima donna 38enne nel Torinese
È scesa in strada e si è sparata un colpo di arma da fuoco. Dramma in strada a Nole, nel Torinese, dove intorno alle 17.30 di oggi – sabato 29 novembre – una donna di 38 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda Zero. La donna sarebbe stata stabilizzata sul posto prima di essere portata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Ciriè, dove si trova in prognosi riservata. La lite e il tentato suicidio. Stando alla prima ricostruzione degli inquirenti, a premere il grilletto dell’arma sarebbe stata proprio la donna. Una volta arrivata in strada, si sarebbe rivolta l’arma contro la testa e avrebbe sparato. 🔗 Leggi su Open.online
