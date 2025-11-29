Litiga col compagno e si spara alla testa | grave donna nel Torinese

Tg24.sky.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 38 anni si è sparata alla testa oggi pomeriggio in una strada pubblica di Nole Canavese, in provincia di Torino, dopo una lite con il compagno convivente. A seguito del colpo, la donna è rimasta a terra semincosciente, quindi è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale di Ciriè. Sul posto, al momento dello sparo, era presente il compagno della donna. Sull'episodio indagano i carabinieri di Venaria e la procura di Ivrea. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

