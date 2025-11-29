Lite vicino a una discoteca due giovani feriti a coltellate

Sesto Fiorentino (Firenze), 29 novembre 2025 – Due accoltellati in un'aggressione nei pressi di una discoteca di Sesto Fiorentino la notte scorsa in via Copernico. Due giovani del Marocco, 23 e 27 anni, sono stati feriti con coltello e portati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Non risultano in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri che sono intervenuti sul posto e che sono al lavoro per ricostruire i fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite vicino a una discoteca, due giovani feriti a coltellate

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lite tra ragazzi vicino al centro commerciale Fiumara: 20enne colpito al volto, intervento della PS - facebook.com Vai su Facebook

Lite per il parcheggio con il vicino, via licenza e armi da caccia: il Tar dà ragione alla Polizia ift.tt/7lWtpPC ift.tt/gNvzjEk Vai su X

Lite vicino a una discoteca, due giovani feriti a coltellate - Sesto Fiorentino (Firenze), 29 novembre 2025 – Due accoltellati in un'aggressione nei pressi di una discoteca di Sesto Fiorentino la notte scorsa in via Copernico. Scrive lanazione.it

Rissa all’ingresso della discoteca. Cinque denunciati e Daspo urbani - Grazie alle telecamere rintracciati un uomo di 42 anni di Lentate, i figli di 17 e 20 anni e la coppia di immigrati tunisini ... Segnala laprovinciadicomo.it

Rissa fuori dalla discoteca: otto denunciati - La lite degenera in aggressione, a seguito di un ipotetico scippo di una collanina, e la questione ormai fuori controllo si chiude a pugni e spintoni con il bilancio di quattro feriti, due salentini e ... Lo riporta quotidianodipuglia.it