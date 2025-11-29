Lite per il montaggio dell' albero di Natale | arrivano i vigili da lunedì stop ai tavolini
Momenti di tensione, oggi, in Piazza Portanova a Salerno, dove si è verificato un alterco tra gli operai addetti al montaggio del grande albero di Natale ed il titolare di un'attività commerciale che lamentava l'inizio anticipato dell'installazione dell'albero e la presenza di arredi nei pressi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Metropolis @stosacucine_official Umberto Anta: Noce Eucalipto Riga Top e Schienale : Hpl Pulpis Light Gola e zoccolo: Bronzo Arredatrice: Flavia Montaggio: Rocco Loreto e Paride #brunicucine #brunicucinesora #bellabuonabruni #stosa #stosacucine #d - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, lite per l’albero in piazza Portanova: i vigili mettono pace - Inizieranno nella giornata di lunedì i lavori di allestimento e montaggio del maxi- Lo riporta msn.com
Ragazzini vandali rubano le palline dell'albero di Natale in piazza e ci giocano a pallone. Il sindaco: «Pronti a usare il daspo urbano» - Dopo il Daspo urbano per la lite ai due studenti il sindaco Alberto Teso segnala altri comportamenti scorretti dei ... Riporta ilgazzettino.it
Al Rockefeller Center sta per riaccendersi la magia: al via il montaggio dell’albero di Natale più famoso del pianeta - Non c'è un albero di Natale più iconico di quello che ogni anno svetta davanti al Rockefeller Center, nel cuore di Manhattan a New York. Segnala video.corriere.it