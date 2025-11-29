Lite per il montaggio dell' albero di Natale | arrivano i vigili da lunedì stop ai tavolini

Salernotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione, oggi, in Piazza Portanova a Salerno, dove si è verificato un alterco tra gli operai addetti al montaggio del grande albero di Natale ed il titolare di un'attività commerciale che lamentava l'inizio anticipato dell'installazione dell'albero e la presenza di arredi nei pressi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

