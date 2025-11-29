L’Italia piange un grande uomo! Famosissimo ha fatto tanto bene

Non era soltanto un uomo di fede, né un semplice volto tra le cronache del sociale. Era piuttosto un architetto silenzioso di rinascite, capace di vedere storie dove altri vedevano solo ombre, di riconoscere tracce di umanità in chi sembrava ormai scomparso dal mosaico del mondo. Il suo sguardo si posava sugli invisibili, su coloro che la droga aveva cancellato dal consorzio degli uomini, restituendo loro ciò che sembravano aver smarrito per sempre: un nome, una fisionomia, un futuro. Non una semplice missione di carità – ma una lotta quotidiana contro l’oblio, contro il rischio di diventare solo una X tra i tanti numeri di una statistica. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - L’Italia piange un grande uomo! Famosissimo, ha fatto tanto bene

Argomenti simili trattati di recente

Il calcio italiano piange Lorenzo #Buffon, scomparso oggi all’età di 95 anni. Ha giocato una stagione alla #Fiorentina, disputando 1 sola partita. - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia piange la morte, a 91 anni a #Milano, di una delle sue voci più iconiche e riconoscibili: #OrnellaVanoni. Una carriera lunghissima, costellata di successi intramontabili, da Senza fine a L’appuntamento, e che ha attraversato decenni e generazioni. Vai su X

L’Aquila piange l’ex rettore Alesse: «Uomo di grande cultura» - L’AQUILA Il mondo accademico e la città in lutto per la scomparsa improvvisa dell'ex rettore Edoardo Alesse, 67 anni, che ha guidato l’ateneo aquilano per sei anni, fino allo scorso primo ottobre ... Si legge su ilmessaggero.it

Venezia, cadavere di un uomo recuperato in Canal Grande - A Venezia il corpo senza vita di un uomo è stato ripescato in Canal Grande nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre dai sommozzatori del vigili del fuoco davanti alla stazione ferroviaria di Santa ... Lo riporta rainews.it