L’Italia deve capitalizzare il suo ruolo nella sicurezza europea I consigli di Missiroli
Le notizie degli ultimi giorni suggeriscono che si sia trovato una sorta di momentum per portare avanti il processo negoziale relativo al conflitto in corso in Ucraina. Ovviamente, non è detto che questo particolare sforzo riesca ad arrivare ad un risultato definitivo; anzi, anch’esso rischia di risolversi in un nulla di fatto come gli altri tentativi che lo hanno preceduto. Ma a prescindere dal loro esito, questi ultimi movimenti diplomatici hanno riacceso la riflessione sulla postura adottata dall’Europa, gruppo che include sia gli apparati dell’Unione che quello dei singoli attori nazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
Allarme UNAIDS: “Lotta all’AIDS rischia una drammatica retromarcia” LILA: “Anche l’Italia deve fare di più, obiettivi 2030 in pericolo” - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia deve accelerare sulla riorganizzazione dell’assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’ @OECD. giornaleradiosociale.it/notizie/non-au… Vai su X