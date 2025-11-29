L’Italia deve capitalizzare il suo ruolo nella sicurezza europea I consigli di Missiroli

Formiche.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie degli ultimi giorni suggeriscono che si sia trovato una sorta di momentum per portare avanti il processo negoziale relativo al conflitto in corso in Ucraina. Ovviamente, non è detto che questo particolare sforzo riesca ad arrivare ad un risultato definitivo; anzi, anch’esso rischia di risolversi in un nulla di fatto come gli altri tentativi che lo hanno preceduto. Ma a prescindere dal loro esito, questi ultimi movimenti diplomatici hanno riacceso la riflessione sulla postura adottata dall’Europa, gruppo che include sia gli apparati dell’Unione che quello dei singoli attori nazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

l8217italia deve capitalizzare il suo ruolo nella sicurezza europea i consigli di missiroli

© Formiche.net - L’Italia deve capitalizzare il suo ruolo nella sicurezza europea. I consigli di Missiroli

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Deve Capitalizzare Suo