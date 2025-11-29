Lista stupri una delle studentesse | Così l' abbiamo scoperta C' è il mio nome perché lotto contro la violenza sulle donne

Una scritta inquietante: «Lista stupri», poi una serie di nomi e cognomi di una decina di studentesse. Il caso a Roma al liceo classico Giulio Cesare ha già portato a diversi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Lista stupri, una delle studentesse: «Così l'abbiamo scoperta. C'è il mio nome perché lotto contro la violenza sulle donne»

Argomenti simili trattati di recente

Corriere della Sera. . Nove nomi e cognomi di studentesse, scritti con un pennarello rosso. E a fianco l'indicazione: «Lista stupri». L'aberrante elenco è comparso giovedì 27 novembre (due giorni dopo la celebrazione della Giornata internazionale contro la vio - facebook.com Vai su Facebook

Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è comparsa una "lista di stupri" nei bagni dei ragazzi. Accanto, erano riportati i nomi e i cognomi di una decina di studentesse. #ANSA Vai su X

Lista stupri, una delle studentesse: «Così l'abbiamo scoperta. C'è il mio nome perché lotto contro la violenza sulle donne» - Una scritta inquietante: «Lista stupri», poi una serie di nomi e cognomi di una decina di studentesse. Lo riporta leggo.it

La «lista degli stupri» nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, i 9 nomi di studentesse sul muro. La denuncia sui social, Valditara: «Subito sanzioni» - Il ministro dell'Istruzione è intervenuto sull'elenco delle studentesse sotto il titolo «lista stupri» apparso in un liceo classico di Roma ... Segnala open.online

Al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la “lista stupri” coi nomi delle studentesse. Valditara: «Fatto grave» - Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione che ha chiesto accertamenti e «sanzioni» ... editorialedomani.it scrive