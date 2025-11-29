Lista stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma Valditara | Un fatto grave che va indagato e sanzionato
Il caso è scoppiato a seguito della denuncia del collettivo Zero alibi, che ha diffuso le foto della lista. Inoltre, viene denunciato che pochi giorni prima sarebbero stati strappati nella scuola due fogli in cui era presente una raccolta firme con cui numerosi studenti pretendevano che si ponesse maggiore attenzione sul tema della violenza di genere a scuola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“La lista degli stupri” sui muri del liceo Giulio Cesare di Roma: i nomi di nove studentesse Vai su X
#Roma Scritta shock sui muri del Giulio Cesare. "Lista stupri" è il titolo aberrante, seguito da nomi e cognomi di decine di studentesse del liceo. A raccontare l’accaduto, il collettivo studentesco 'Zero Alibi' con una nota diffusa sui social Foto Roma Today - facebook.com Vai su Facebook
Choc al liceo Giulio Cesare di Roma: spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di nove studentesse - La denuncia del collettivo Zeroalibi: l’elenco comparso sul muro di un bagno. quotidiano.net scrive
«Lista stupri» nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, sulla parete i nomi delle studentesse da violentare - Un elenco di nomi femminili tracciati con un pennarello rosso accanto alla scritta "Lista stupri". Da msn.com
Roma, "lista stupri" sul muro del liceo Giulio Cesare. Valditara: "Fatto grave" - Un episodio che, denunciato dal collettivo Zero Alibi, è stato condannato anche dal ministro dell'Istruzi ... Riporta tg24.sky.it