Lista stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma Valditara | Un fatto grave che va indagato e sanzionato

Ildifforme.it | 29 nov 2025

Il caso è scoppiato a seguito della denuncia del collettivo Zero alibi, che ha diffuso le foto della lista. Inoltre, viene denunciato che pochi giorni prima sarebbero stati strappati nella scuola due fogli in cui era presente una raccolta firme con cui numerosi studenti pretendevano che si ponesse maggiore attenzione sul tema della violenza di genere a scuola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

