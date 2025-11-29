‘Lista stupri’ in bagno liceo Giulio Cesare Valditara | Fatto grave da sanzionare duramente
(Adnkronos) – Un elenco di nomi di ragazze, presumibilmente studentesse, accanto a una scritta 'Lista stupri', è apparso nella parete di un bagno del liceo romano Giulio Cesare e denunciato dal collettivo studentesco Zero alibi. "Quanto successo al liceo Giulio Cesare con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse è un fatto grave – commenta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Corriere della Sera. . Nove nomi e cognomi di studentesse, scritti con un pennarello rosso. E a fianco l'indicazione: «Lista stupri». L'aberrante elenco è comparso giovedì 27 novembre (due giorni dopo la celebrazione della Giornata internazionale contro la vio
"La lista degli stupri" sui muri del liceo Giulio Cesare di Roma: i nomi di nove studentesse