Lista stupri in bagno liceo Giulio Cesare a Roma Valditara chiede sanzioni dure
Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere
Nove nomi e cognomi di studentesse, scritti con un pennarello rosso. E a fianco l'indicazione: «Lista stupri». L'aberrante elenco è comparso giovedì 27 novembre (due giorni dopo la celebrazione della Giornata internazionale contro la vio
Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è comparsa una "lista di stupri" nei bagni dei ragazzi. Accanto, erano riportati i nomi e i cognomi di una decina di studentesse.
'Lista stupri' al liceo Giulio Cesare di Roma, Valditara: "Sanzionare duramente" - I nomi e i cognomi di nove ragazze vergati con un pennarello su una parete di un bagno maschile del liceo romano Giulio Cesare, nel quartiere Trieste, con a fianco la scritta: "lista stupri".
La «lista degli stupri» nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, i 9 nomi di studentesse sul muro. La denuncia sui social, Valditara: «Subito sanzioni» - Il ministro dell'Istruzione è intervenuto sull'elenco delle studentesse sotto il titolo «lista stupri» apparso in un liceo classico di Roma
«Lista stupri» nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, sulla parete i nomi delle studentesse da violentare - Un elenco di nomi femminili tracciati con un pennarello rosso accanto alla scritta "Lista stupri".