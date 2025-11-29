La scritta a pennarello rosso “lista stupri” e sotto un elenco di nomi e cognomi di una decina di ragazze che frequentano il liceo classico Giulio Cesare a Roma. La scoperta sui muri del bagno dei maschi è avvenuta il 27 novembre, due giorni dopo la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il gesto è stato denunciato dal collettivo scolastico Zero Alibi e ha provocato un’ondata unanime di condanne. Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “E’ un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lista stupri” con i nomi delle compagne: la scoperta choc in un bagno del liceo Giulio Cesare a Roma. Valditara: “Da sanzionare”