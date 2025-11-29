Lista stupri con i nomi delle compagne | la scoperta choc in un bagno del liceo Giulio Cesare a Roma Valditara | Da sanzionare
La scritta a pennarello rosso “lista stupri” e sotto un elenco di nomi e cognomi di una decina di ragazze che frequentano il liceo classico Giulio Cesare a Roma. La scoperta sui muri del bagno dei maschi è avvenuta il 27 novembre, due giorni dopo la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il gesto è stato denunciato dal collettivo scolastico Zero Alibi e ha provocato un’ondata unanime di condanne. Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “E’ un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente. Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Un elenco di nomi di ragazze scritto sul muro, e accanto la scritta: “Lista stupri”. È ciò che è accaduto all'interno dei bagni maschili del liceo Giulio Cesare a Roma ? https://shorturl.at/TSh0c - facebook.com Vai su Facebook
Al liceo classico statale Giulio Cesare di Roma è comparsa una "lista di stupri" nei bagni dei ragazzi. Accanto, erano riportati i nomi e i cognomi di una decina di studentesse. #ANSA Vai su X
Choc al liceo Giulio Cesare di Roma: spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di nove studentesse - La denuncia del collettivo Zeroalibi: l’elenco comparso sul muro di un bagno. Lo riporta quotidiano.net
Lista stupri, una delle studentesse: «Così l'abbiamo scoperta. C'è il mio nome perché lotto contro la violenza sulle donne» - Una scritta inquietante: «Lista stupri», poi una serie di nomi e cognomi di una decina di studentesse. Come scrive msn.com
La lista degli stupri al liceo, la condanna della politica. Da Cisint a Sasso: "Gesto inaccettabile" - Dopo la lista delle donne da stuprare, la “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, rinvenuta in uno dei bagni dei maschi al secondo ... iltempo.it scrive