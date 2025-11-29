Lista stupri al liceo una delle ragazze citate | Cosa vi fa sentire così intoccabili da ridere di violenze che le donne subiscono tutti i giorni?

“Vorrei parlare direttamente ai ragazzi che hanno scritto quello scempio sulle mura del bagno. Vi sentite forti? Vi sentite grandi? Così grandi da aver fatto quello che non dovevate senza avere nessuna ripercussione? Forse anche ridendo mentre scrivevate i nomi di tutte quelle ragazze. Ma sorge una domanda, cos’è che vi fa ridere. Cos’è che vi fa sentire così forti e intoccabili da ridere di violenze che donne subiscono tutti i giorni?” Il giorno dopo la scoperta della “Lista stupri” sul muro di un bagno del liceo classico Giulio Cesare di Roma, gli studenti si sono riuniti in assemblea straordinaria durante l’intervallo per far sentire la propria voce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

