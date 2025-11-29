' Lista stupri' al liceo Giulio Cesare di Roma Valditara | Sanzionare duramente

AGI - I nomi e i cognomi di nove ragazze vergati con un pennarello su una parete di un bagno maschile del liceo romano Giulio Cesare, nel quartiere Trieste, con a fianco la scritta: “ lista stupri ”. Un elenco “abominevole” e “raccapricciante”, come affermano diversi esponenti politici nel condannare la lista ‘choc’ comparsa nei giorni scorsi dentro la scuola. Primo fra tutti il ministro dell’Istruzione Valditara che ora chiede indagini e sanzioni. La vicenda era stata denunciata, giovedì scorso, dal collettivo "Zero Alibi", due giorni dopo la celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Agi.it

