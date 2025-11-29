Lista degli stupri al liceo Giulio Cesare di Roma Valditara | Fatto gravissimo da sanzionare
La denuncia del collettivo antifascista Zero Alibi: “Un muro può essere cancellato, ma la cultura alla base del messaggio no: va combattuta”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Roma Scritta shock sui muri del Giulio Cesare. "Lista stupri" è il titolo aberrante, seguito da nomi e cognomi di decine di studentesse del liceo. A raccontare l’accaduto, il collettivo studentesco 'Zero Alibi' con una nota diffusa sui social Foto Roma Today - facebook.com Vai su Facebook
#Roma Scritta shock sui muri del Giulio Cesare. "Lista stupri" è il titolo aberrante, seguito da nomi e cognomi di decine di studentesse del liceo. A raccontare l’accaduto, il collettivo studentesco 'Zero Alibi' con una nota diffusa sui social Foto @romatoday Vai su X
Roma, una “lista degli stupri” al liceo Giulio Cesare. Valditara: “Indagare e sanzionare gli autori” - E’ quanto portato alla luce al liceo ‘Giulio Cesare’ di Roma, a seguito della pubblicazione di un post da parte ... Scrive msn.com
Roma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza" - “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei ... Riporta iltempo.it
Roma, "lista stupri" sul muro del liceo Giulio Cesare. Valditara: "Fatto grave" - Un episodio che, denunciato dal collettivo Zero Alibi, è stato condannato anche dal ministro dell'Istruzi ... Da tg24.sky.it