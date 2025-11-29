Lisa Vittozzi torna rifilando 23? a Braisaz nella frazione di staffetta Ma il miglior tempo è di Dorothea Wierer…
L’Italia si è piazzata al secondo posto nella staffetta femminile che ha aperto la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller hanno ceduto solamente alla Francia, che ha vinto la gara inaugurale della stagione del massimo circuito. Sia Wierer che Vittozzi hanno utilizzato soltanto una ricarica, con la prima che ha portato l’Italia al comando al termine della frazione d’apertura, e la seconda che ha permesso al quartetto azzurro la rimonta dal sesto posto di metà gara, risalendo fino alla seconda piazza in scia alla Francia all’ultimo cambio. 🔗 Leggi su Oasport.it
