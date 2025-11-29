L’Italia ha conquistato un pregevole secondo posto nella staffetta femminile che ha animato la prima giornata della Coppa del Mondo di biathlon. Le azzurre sono state encomiabili a Oestersund (Svezia), chiudendo con un distacco di 13.8 secondi dalla Francia e tornando così sul podio in una prova che sarà presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dorothea Wierer ha aperto le danze con una prova di notevole caratura tecnica e ha passato un ottimo testimone a Michela Carrara, poi Lisa Vittozzi si è letteralmente superata e ha così ingaggiato il duello con Braisaz-Bouchet. A chiudere una solida prova di Hannah Auchentaller, che si è ben difesa e ha contribuito a un risultato che fa ben sperare a poco più di due mesi dai Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lisa Vittozzi incredula: "Non mi aspettavo di essere così veloce! Volevo riprendere le altre"