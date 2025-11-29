Lione-Nantes domenica 30 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Si chiude il quattordicesimo turno di Ligue1 con un posticipo he è un concentrato di nobiltà calcistica transalpina: da una parte il Lione di Fonseca e dall’altra il Nantes di Castro. I Gones sono rinati in Europa League contro il Maccabi ritrovando una vittoria che mancava da oltre un mese, e rilanciandosi almeno in coppa dopo la brutta caduta di Siviglia. Si sono riviste solidità e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
