Si chiude il quattordicesimo turno di Ligue1 con un posticipo he è un concentrato di nobiltà calcistica transalpina: da una parte il Lione di Fonseca e dall’altra il Nantes di Castro. I Gones sono rinati in Europa League contro il Maccabi ritrovando una vittoria che mancava da oltre un mese, e rilanciandosi almeno in coppa dopo la brutta caduta di Siviglia. Si sono riviste solidità e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Nantes (domenica 30 novembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati