L' Inter ha un problema con i big match? Le 4 tendenze riccorenti

Quest'anno l’Inter ha perso 5 partite, di cui 4 contro big del calcio italiano ed europeo. La domanda sorge spontanea: i nerazzurri hanno un problema con i big match? I dati ci dicono che in queste sconfitte ci sono state 4 tendenze quasi identiche: ecco quali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Inter ha un problema con i big match? Le 4 tendenze riccorenti

