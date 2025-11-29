L’intelligenza che ci sfida | dieci racconti per immaginare il futuro

Firenze, 29 novembre 2025 – Cosa accade quando dieci scrittori decidono di interrogare il nostro tempo usando la lente del thriller e lo specchio dell’intelligenza artificiale? Nascono opere come “Sfida all’umanità” (Mauro Pagliai Editore), una raccolta curata da Andrea Gamannossi che verrà presentata mercoledì 10 dicembre alle 17, nella Sala Soci Coop.fi di via Aleardi, a Scandicci. All’incontro, promosso da Unicoop Firenze – Sezione Soci Scandicci e Bibliocoop, dialogherà con il curatore lo scrittore Paolo Mugnai, con la presenza degli autori della raccolta. Il libro, edito da Mauro Pagliai Editore, è un viaggio narrativo che esplora l’intelligenza artificiale attraverso le sue infinite possibilità, dai risvolti più luminosi a quelli più inquietanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

