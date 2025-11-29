L' intelligenza artificiale per la chirurgia del cervello | premiata l' Asl Bari

Baritoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Policlinico di Bari ha ricevuto un premio per l'innovativo sistema che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare in modo oggettivo la dinamica del liquor cerebrospinale, ovvero il liquido che protegge cervello e midollo. L'ospedale barese ha ricevuto l'Ai award 2025, riconoscimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

