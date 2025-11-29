L' ingiustificata euforia del centrosinistra dopo le regionali
Il dato politico delle regionali è più sobrio di quanto dica l’euforia del centrosinistra. Il 4-2 del 2022 sembrava un segnale, il 3-3 di oggi è un pareggio che fotografa lo status quo: le otto regioni vinte nel 2021 restano tali, senza spostamenti significativi. Il centrosinistra non conquista nuovi elettori, non si allarga, ma almeno oggi è una coalizione vera e può competere. L’algebra c’è, la leadership ancora no. La Lega modello Vannacci-Salvini arretra, quella modello Zaia cresce e supera anche Fratelli d’Italia. Il M5s non va bene, ma Conte porta comunque a casa più di quanto sembri. Per la terza volta – dopo Europee e Jobs Act – la spallata al governo non arriva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
