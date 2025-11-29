L’impennata prima della fuga a Napoli | Carabinieri denunciano due 16enni e un 17enne
Tempo di lettura: < 1 minuto É notte, siamo a San Giovanni a Teduccio e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via delle Repubbliche marinare; la lunga arteria stradale che attraversa Barra e il rione Villa. La ‘gazzella’ nota uno scooter e in sella ci sono tre ragazzi. Sono tutti senza casco e scatta l’alt. L’honda Sh 125 cc si alza su una ruota sola e accelera. L’impennata prima della fuga. Parte l’inseguimento. I tre – chi guida è 16enne mentre i due dietro hanno rispettivamente 17 e 16 anni – corrono ad alta velocità. Durante la fuga i due passeggeri gettano un bastone telescopico (lo aveva il 16enne) e un coltello a serramanico che possedeva il 17enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
