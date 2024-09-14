Longoni studia da... Maignan: il Milan si gode il suo baby pararigoriIl bronzo dell'Italia U17, sette Europei, una finale Mondiale... I ...Antonella Mosetti a Verissimo, chi è il nuovo fidanzato: ‘Non è ...Juve Cagliari, infortunio per Vlahovic: il serbo esce in lacrime! ...Pagelle Juve Cagliari: TOP E FLOP dopo il primo tempoJuve Cagliari 2-1 LIVE: Yildiz da sogno in questo primo tempo, ...Gol Yildiz: il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di ...Juve-Cagliari, VAR sotto accusa ma non poteva intervenire: ecco perchéJuve-Cagliari, Spalletti costretto al cambio: Vlahovic va KOOrlando: ‘chiedo a Conte se è utile discutere del circo Meloni’Parma-Udinese 0-2, i friulani tornano alla vittoriaL'Hellas passa in vantaggio, poi sprofonda a Genova ed è sempre più ...Calcio serie C, Juventus Next Gen - Perugia: le probabili formazioni ...Aeroporto, Battisti: "La sostenibilità non è un'opzione ma un fattore ...Padova, ci pensa Carlo Faedo: «Sono contentissimo per il gol e i tre ...Incidente al casello di Genova Est, grave motociclistaIl mito di Emily Dickinson rivive alla Claque con “A supposed person ...Un evento per la finale di "Adotta un esordiente" e l'assegnazione ...Il volantinaggio di Sinistra Italiana alla Pam: "Stop ai ...Pallanuoto A2 maschile | Evomet Vela Ancona, peccato di gioventù: ...Lord of Mysteries: il successore di Solo Leveling?È morto Padre Eligio Gelmini, che fondò Telefono amico: è stato anche ...Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha trasgredito il codice ...Roma-Napoli, piano di sicurezza rafforzato: è scattato l’allarmeMilan, De Paola: “Con la Lazio sfida tra ‘giochisti’ e ...Boxe, Guidi Rontani sconfitto in finale agli Europei U23. Discreto ...LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, chi ...Sci alpino, Federica Brignone: “Non ho idea di quante possibilità ci ...LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: ...“Università di Bologna rifiuta corso di Filosofia per ufficiali”: la ...Mario Lavezzi a Verissimo: “Ornella Vanoni? Eravamo inseparabili, è ...Natale 2025 a Bologna: accesi albero, luminarie e torre Asinelli / ...Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 novembre 2025Sri Lanka, centinaia di vittime per le inondazioni causate dal ...Milan-Lazio streaming gratis? Dove vederla in diretta tvPagelle Genoa Verona, ecco i TOP e FLOP del match di Serie ACosa sono le radiazioni solari che hanno mandato in tilt gli AirbusNeonata trovata nel water dopo il parto, convalidato l'arresto della ...“Linciaggio mediatico” e “attacco gravissimo”, la comunità senegalese ...La magia delle feste alla Fondazione Franco Zeffirelli: un viaggio ...Rapina alle poste, banditi in fuga con 100mila euro in contanti. ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 18:40Traffico Roma del 29-11-2025 ore 18:30Dopo aver scontato 30 anni di pena per l’omicidio della madre, ...Lena headey in the new netflix series the abandons un western ...Guida alle posizioni delle whetblade in elden ring e come usarlePorta d’Italia, la nuova Provincia e le opportunitàRoma-Napoli, i convocati di Gasperini: presenti Koné e El AynaouiIl Natale di East Market tra regali vintage e stravaganti addobbiMaignan Inter, quante pretendenti in caso di addio al Milan! Ci pensa ...Juve Cagliari 1-1 LIVE: bianconeri a caccia del gol del sorpasso, ci ...Infortunio Vlahovic: il serbo va ko calciando in Juve Cagliari! È ...Lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un ...DIRETTA | De Rossi inguaia Zanetti. Bonny out, Vlahovic ko – Le news ...DIRETTA Serie A: tredicesima giornata: Esposito firma il vantaggio, ...Beni confiscati a Pagani, Sessa (IV): “L’assegnazione deve essere ...D'Alfonso (Pd) sull'aeroporto d'Abruzzo: "Piano nazionale lo colloca ...La mappa delle migliori pizzerie di Bologna aggiornata a fine 2025La Regione Puglia contesta i dati Agenas su screening oncologici: ...Manocalzati, furto di rame all’impianto di depurazione dell'Alto ...Pd doppio in Toscana: riformisti con Matteo Biffoni a Prato, Elly ...Vlahovic fuori per infortunio, esce con le lacrime agli occhi: ...Milan, ecco quando torna Pulisic. Leao e Nkunku chiamati a fare una ...Bufera Qvc, la tv non ritira i licenziamenti delle 4 conduttrici ...Biathlon, l’Italia sogna il podio nella staffetta maschile di ...Dalla Francia alla Finlandia, come si diventa insegnanti: concorsi ...Vasco Rossi a Ferrara, il sindaco spazza via le polemiche: “Sarà una ...Il Mantova non supera l'esame Venezia. Ma il 3-0 finale è un po’ ...Garlasco, parla Sempio: “Nessuna ossessione per Stasi”Il caso Stefanie Pieper: il corpo dell'influencer trovato in una ...Esce dal carcere dopo aver ucciso la madre e denuncia il tutor ...Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 29 ...Infortuni, il caso Napoli è un caso italiano, ma dov’è l’AIC?. Su ...Calciomercato Milan, sfuma Mateta: per gennaio prende quota ...Il fallimento colossale del sostituto di game of thrones su netflixaggiornamento sul rilancio di white collar: stato renaissance e data ...Wake up dead man sconvolge il successo di box office di knives out ...Consiglio di Stato: demolizioni obbligatorie e sempre eseguibili ...Nacional Madeira-Benfica (sabato 29 novembre 2025 ore 19:00): ...? Belve 2025: Il Gran Finale con Maria De Filippi, Sandrelli e FogniniJuve Cagliari 1-1 LIVE: infortunio per Vlahovic! Esce il serbo al suo ...Kostic Palestra: subito un episodio dubbio all’inizio di Juve ...Genoa-Verona 2-1, prima vittoria per De Rossi sulla panchina del ...Germania, proteste e scontri a Giessen a nascita organizzazione ...Terrorismo, esercitazione a Fiumicino. Lamberti: “Prontezza e ...Capaccio, per la Cassazione il patto Alfieri-Squecco “fu scambio ...Padova, esulta Tarroni (vice-Andreoletti): «Risultato giusto. ...Cimitero, nuova sentenza contro la riscossione dei canoniNatale all'Haway, seconda edizione: a Podenzano un mese di eventi ..."Nelle viscere della luce", alla Passerini Landi inaugurazione della ...Mercato immobiliare, 2.364 compravendite nei primi sei mesi del 2025 ...All’Accademia della Cucina Piacentina pranzo per il gruppo di ...Cattolica, l’open day è come sempre un successoStudenti Ciceroni d'eccezione per le Giornate FaiA Cesa la commemorazione del medico 'rivoluzionario' Francesco BagnoI commercianti accendono il Natale in via StellatoConferito a Nicola Graziano il Premio Fair Play 2025Lancia phon acceso nella vasca dove c'è la compagna: 71enne lascia i ...Crollo Bari, Magalini e Di Cesare chiedono scusa ai tifosi: ...Empoli-Bari 5-0: le pagelle dei biancorossiLa Stampa assediata, Albanese choc: “Sia monito per i giornalisti”. ...SmackDown 28.11.2025 Survivor SmackDownPro-Pal,a Roma bruciata la bandiera UsaBiathlon, Norvegia vittoriosa nella staffetta maschile a Oestersund. ...Vela, Italia fuori dal podio agli Europei iQFoil. Maggetti beffata in ...Basket, Italia in Lituania con l’aggiunta di Mannion al gruppo di ...LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Piastri domina la Sprint, alle ...‘Caduta libera’, quando torna e le novitàCon il mese di dicembre arriva la tredicesima mensilità: nelle tasche ...Al corteo "No ponte" a Messina: "Siamo 15 mila" | Salvini: "Nuova ...Milano Cortina 2026, Gemme (Anas): "Da gennaio pronte le varianti di ..."Insorgiamo", lo striscione e la musica dei tamburi al corteo pro ...Insegnava da 5 anni alle elementari, ma non poteva. La maestra ...Invalido e disoccupato dopo l’incidente senza cintura sul sedile ...Orlando "il forte": "Difendiamo Mattarella, no alla nuova legge ...Pensioni in aumento nel 2026: i nuovi importiLe sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici ...La Sprint per la Ferrari è una “catastrofe” e Gasly sbeffeggia ...Pd: Orlando, 'né consigli né condizionamenti a Schlein ma grazie per ...Atreju: Nardella, 'Conte? Se ci dividiamo facciamo gioco destra'Atreju: Nardella, 'Conte? Se ci dividiamo facciamo gioco destra'Tanio non ce l’ha fatta, se n’è andato a soli 15 anni. Monsummano ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 18:10Truffe telefoniche, scatta l’allarme in Italia: ecco i numeri da ...Inter, Bonny out contro il Pisa: attacco influenzale per il francese, ...Mcu outriders tornano come nemici per king in blackBayern distratto ma vincente: nel recupero rimonta 3-1 il St. PauliTelecinco non ‘censura’ la scena ad alto tasso erotico a Temptation, ...Mercato Inter, Repubblica si sbilancia: «A Pisa ultima chiamata per ...Juve Cagliari 0-0 LIVE: costruiscono i bianconeri ma i rossoblù sono ...Auto fuori controllo finisce nella scarpata e si schianta nel torrenteMonte Bollettone, scivola sul sentiero: elicottero, soccorso alpino e ...Vandalismi e violenza sugli autobus: "Non si viaggia sicuri, la ...Vela, Sferracavallo incorona i nuovi campioni europei iQFoilUn cadavere affiora da un canale nel Milanese, l'allarme dato da un ..."Insieme siamo più forti", il progetto contro le truffe agli anziani ...Fondazione Centenario, il Pd: "Errori, ritardi e tensioni: una ...A Spoltore la campagna di tesseramento di Forza ItaliaTorna il calendario dei negozianti di Vecchiazzano: solidarietà per ...Una notte di musica, spettacolo e comunità nel cuore di Sarsina: ecco ...Cesena accende il Natale, corso Mazzini illuminato dai versi di una ...Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 29 novembre ...Perché in Juve-Cagliari l’arbitro non ha fischiato rigore su ...Il Mistero di Mr. Whatsit in Stranger Things 5: Scopri Tutti i ...Pino Daniele: Napoli dedica una targa al brano “Napule è”Le Iene Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri condannate a 100mila euro ...Truffe telefoniche e ‘spoofing’, è allarme in Italia: i prefissi ...Calcio, Genoa-Verona 2-1: prima vittoria per De RossiFormula1, Sprint in Qatar: Ferrari lontanissima dal podioTrump blinda il cielo del Venezuela e il Washington post attacca il ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
? Belve 2025: Il Gran Finale con Maria De Filippi, Sandrelli e Fognini

? Belve 2025: Il Gran Finale con Maria De Filippi, Sandrelli e Fognini

La quinta e ultima puntata del programma di Francesca Fagnani, in onda martedì 2 dicembre 2025 su R... ► lawebstar.it

Cosa sono le radiazioni solari che hanno mandato in tilt gli Airbus

Cosa sono le radiazioni solari che hanno mandato in tilt gli Airbus

Una delle notizie più importanti delle ultime ore e sulle pagine di tutti i quotidiani del mondo ri... ► ilgiornale.it

LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Piastri domina la Sprint, alle 19.00 il via delle qualifiche

LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Piastri domina la Sprint, alle 19.00 il via delle qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Archiviata la Sprint Race al Lusail International C... ► oasport.it

Il Mantova non supera l

Il Mantova non supera l'esame Venezia. Ma il 3 0 finale è un po’ troppo severo

Mantova – Il Mantova ci prova, ma deve arrendersi a un Venezia deciso a riportarsi nelle zone che ... ► sport.quotidiano.net

Invalido e disoccupato dopo l’incidente senza cintura sul sedile posteriore, a 24 anni il risarcito con più di 1 milione: la sentenza dei giudici di Firenze

Invalido e disoccupato dopo l’incidente senza cintura sul sedile posteriore, a 24 anni il risarcito con più di 1 milione: la sentenza dei giudici di Firenze

Il tribunale di Firenze ha riconosciuto un risarcimento superiore a 1 milione di euro a un giovane... ► open.online

Juve Cagliari, Spalletti costretto al cambio: Vlahovic va KO

Juve Cagliari, Spalletti costretto al cambio: Vlahovic va KO

Brutta tegola per la Juventus contro il Cagliari, Luciano Spalletti è stato costretto a sostituire ... ► calciomercato.it

Natale all

Natale all'Haway, seconda edizione: a Podenzano un mese di eventi fino all'Epifania

Giunge alla seconda edizione il "Natale all'Haway", il ricco programma di eventi natalizi che anim... ► ilpiacenza.it

"Nelle viscere della luce", alla Passerini Landi inaugurazione della mostra di Luca Isidori

"Nelle viscere della luce", alla Passerini Landi inaugurazione della mostra di Luca Isidori

Si terrà lunedì 1 dicembre alle ore 18, allo spazio espositivo al piano terra della biblioteca Pas... ► ilpiacenza.it

Aeroporto, Battisti: "La sostenibilità non è un

Aeroporto, Battisti: "La sostenibilità non è un'opzione ma un fattore competitivo"

“L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo ha tutte le condizioni per diventare un ... ► palermotoday.it

Terrorismo, esercitazione a Fiumicino. Lamberti: “Prontezza e affiatamento valori aggiunti”

Terrorismo, esercitazione a Fiumicino. Lamberti: “Prontezza e affiatamento valori aggiunti”

“Siamo qui per un’ulteriore ciclo di esercitazioni. Adesso la simulazione è quella dell’attacco ter... ► lapresse.it

SmackDown 28.11.2025 Survivor SmackDown

SmackDown 28.11.2025 Survivor SmackDown

Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dalla Ball Arena di Denver, Colorado. U... ► zonawrestling.net

Infortunio Vlahovic: il serbo va ko calciando in Juve Cagliari! È quasi in lacrime: «Mi sono fatto molto male»

Infortunio Vlahovic: il serbo va ko calciando in Juve Cagliari! È quasi in lacrime: «Mi sono fatto molto male»

di Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic: il serbo si fa male calciando in Juve Cagliari! Forf... ► juventusnews24.com

Mercato immobiliare, 2.364 compravendite nei primi sei mesi del 2025 (+330)

Mercato immobiliare, 2.364 compravendite nei primi sei mesi del 2025 (+330)

Nel primo semestre del 2025 sono state registrate in provincia di Piacenza - secondo i dati dell’O... ► ilpiacenza.it

Tanio non ce l’ha fatta, se n’è andato a soli 15 anni. Monsummano piange il giovane De Rosa

Tanio non ce l’ha fatta, se n’è andato a soli 15 anni. Monsummano piange il giovane De Rosa

Monsummano Terme (Pistoia), 29 novembre 2025 – In tanti facevano il tifo per lui, il giovane Tanio,... ► lanazione.it

Porta d’Italia, la nuova Provincia e le opportunità

Porta d’Italia, la nuova Provincia e le opportunità

Fiumicino, 29 novembre 2025 – Presso l’Hilton Rome Airports di Fiumicino si è svolto uno important... ► ilfaroonline.it

Roma Napoli, i convocati di Gasperini: presenti Koné e El Aynaoui

Roma Napoli, i convocati di Gasperini: presenti Koné e El Aynaoui

La Roma ha completato la rifinitura a Trigoria in vista della sfida di domani sera contro il Napoli... ► sololaroma.it

Milano Cortina 2026, Gemme (Anas): "Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore" – Il video

Milano Cortina 2026, Gemme (Anas): "Da gennaio pronte le varianti di Valle e Tai di Cadore" – Il video

(Agenzia Vista) Belluno, 29 novembre 2025 Anas annuncia che le varianti di Valle e Tai sulla SS 51... ► open.online

È morto Padre Eligio Gelmini, che fondò Telefono amico: è stato anche consigliere spirituale del Milan

È morto Padre Eligio Gelmini, che fondò Telefono amico: è stato anche consigliere spirituale del Milan

È morto Padre Eligio Gelmini: era fondatore di Telefono Amico e consigliere spirituale del Milan, t... ► fanpage.it

Kostic Palestra: subito un episodio dubbio all’inizio di Juve Cagliari. Proteste dei sardi, ma Marelli toglie ogni perplessità – FOTO

Kostic Palestra: subito un episodio dubbio all’inizio di Juve Cagliari. Proteste dei sardi, ma Marelli toglie ogni perplessità – FOTO

di Redazione JuventusNews24Kostic Palestra: subito un episodio dubbio all’inizio di Juve Cagliari. P... ► juventusnews24.com

Lord of Mysteries: il successore di Solo Leveling?

Lord of Mysteries: il successore di Solo Leveling?

Negli ultimi due anni non c’è stata un’altra serie capace di raggiungere il successo travolgente di... ► nerdpool.it

Cattolica, l’open day è come sempre un successo

Cattolica, l’open day è come sempre un successo

Sono stati molto numerosi gli allievi (e le loro famiglie) che hanno partecipato all’Open day dell... ► ilpiacenza.it

Inter, Bonny out contro il Pisa: attacco influenzale per il francese, Chivu si affida a Lautaro e Thuram

Inter, Bonny out contro il Pisa: attacco influenzale per il francese, Chivu si affida a Lautaro e Thuram

Alla vigilia della sfida dell’Arena Garibaldi, l’Inter di Cristian Chivu perde uno dei giocatori pi... ► serieagoal.it

Atreju: Nardella,

Atreju: Nardella, 'Conte? Se ci dividiamo facciamo gioco destra'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Se ci dividiamo anche su cosa rispondere a Meloni in merito a... ► iltempo.it

Il volantinaggio di Sinistra Italiana alla Pam: "Stop ai licenziamenti punitivi"

Il volantinaggio di Sinistra Italiana alla Pam: "Stop ai licenziamenti punitivi"

Volantinaggio e protesta simbolica questa mattina davanti alla Pam di via Fratelli Porcellaga. A o... ► bresciatoday.it

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha trasgredito il codice etico Rai?

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha trasgredito il codice etico Rai?

Con la sua "inchiesta" contro la partecipazione di Barbara d'Urso a Ballando con le stelle, Selvagg... ► ildifforme.it

Dalla Francia alla Finlandia, come si diventa insegnanti: concorsi nazionali, master abilitanti e chiamata delle scuole nello studio comparativo

Dalla Francia alla Finlandia, come si diventa insegnanti: concorsi nazionali, master abilitanti e chiamata delle scuole nello studio comparativo

Lo studio sul "Reclutamento dei docenti negli Stati membri dell’Unione Europea" analizza in modo si... ► orizzontescuola.it

Garlasco, parla Sempio: “Nessuna ossessione per Stasi”

Garlasco, parla Sempio: “Nessuna ossessione per Stasi”

Andrea Sempio avrebbe nutrito o nutrirebbe un’ossessione per Alberto Stasi? L’indagato dice no e me... ► ilgiornale.it

“Linciaggio mediatico” e “attacco gravissimo”, la comunità senegalese difende Mia Diop

“Linciaggio mediatico” e “attacco gravissimo”, la comunità senegalese difende Mia Diop

Firenze, 29 novembre 2025 – “Un linciaggio mediatico”, “un attacco gravissimo”, “parole agghiaccian... ► lanazione.it

Biathlon, Norvegia vittoriosa nella staffetta maschile a Oestersund. Italia sesta e con rammarico

Biathlon, Norvegia vittoriosa nella staffetta maschile a Oestersund. Italia sesta e con rammarico

È andata alla Norvegia la vittoria della prima staffetta maschile della stagione di Coppa del Mondo... ► oasport.it

Vlahovic fuori per infortunio, esce con le lacrime agli occhi: “Mister, mi sono fatto molto male”

Vlahovic fuori per infortunio, esce con le lacrime agli occhi: “Mister, mi sono fatto molto male”

Dusan Vlahovic è uscito a causa di un infortunio in Juventus-Cagliari. L'attaccante serbo teme un s... ► fanpage.it

Juve Cagliari, infortunio per Vlahovic: il serbo esce in lacrime! Ecco cos’ha detto a Spalletti al momento del cambio

Juve Cagliari, infortunio per Vlahovic: il serbo esce in lacrime! Ecco cos’ha detto a Spalletti al momento del cambio

di Redazione Inter News 24Juve Cagliari, infortunio per Vlahovic: il serbo esce in lacrime! Ecco cos... ► internews24.com

Gol Yildiz: il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di Esposito. Botta e risposta allo Stadium in Juve Cagliari – FOTO

Gol Yildiz: il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di Esposito. Botta e risposta allo Stadium in Juve Cagliari – FOTO

di Redazione JuventusNews24Gol Yildiz: il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di Esposit... ► juventusnews24.com

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 29 novembre | Video Mediaset

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 29 novembre | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 29 novembre – con la soap turca La forza di una donna (Kad?n). Ec... ► superguidatv.it

Il Natale di East Market tra regali vintage e stravaganti addobbi

Il Natale di East Market tra regali vintage e stravaganti addobbi

East Market Torna l’appuntamento natalizio con East Market, l’evento vintage milanese dedicato a pr... ► atomheartmagazine.co

Vela, Sferracavallo incorona i nuovi campioni europei iQFoil

Vela, Sferracavallo incorona i nuovi campioni europei iQFoil

Si sono conclusi al Circolo velico Sferracavallo i Campionati europei iQFOil che da lunedì hanno v... ► palermotoday.it

Telecinco non ‘censura’ la scena ad alto tasso erotico a Temptation, in Italia piovono critiche a Pier Silvio Berlusconi

Telecinco non ‘censura’ la scena ad alto tasso erotico a Temptation, in Italia piovono critiche a Pier Silvio Berlusconi

La scena che accende la Spagna e riapre il dibattito sul reality estremo La Isla de las Tentacio... ► notizieaudaci.it

All’Accademia della Cucina Piacentina pranzo per il gruppo di pellegrinaggio

All’Accademia della Cucina Piacentina pranzo per il gruppo di pellegrinaggio

Nei mesi scorsi si sono recati per pellegrinaggi organizzati dalla Diocesi sia a Malta, sia a Lour... ► ilpiacenza.it

Rapina alle poste, banditi in fuga con 100mila euro in contanti. Impiegati minacciati con le armi

Rapina alle poste, banditi in fuga con 100mila euro in contanti. Impiegati minacciati con le armi

Livorno, 29 novembre 2025 – Una rapina in piena regola, con armi in pugno e dipendenti minacciati. ... ► lanazione.it

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Robinson pennella, attesa per Goggia e Shiffrin

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Robinson pennella, attesa per Goggia e Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.46: 45 centesimi di ritardo pe... ► oasport.it

I commercianti accendono il Natale in via Stellato

I commercianti accendono il Natale in via Stellato

I commercianti di San Prisco ‘accendono’ il Natale in via Stellato. Una delle strade più gettonate... ► casertanews.it

DIRETTA | De Rossi inguaia Zanetti. Bonny out, Vlahovic ko – Le news del 29 novembre

DIRETTA | De Rossi inguaia Zanetti. Bonny out, Vlahovic ko – Le news del 29 novembre

Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggior... ► calciomercato.it

Juve Cagliari 1 1 LIVE: bianconeri a caccia del gol del sorpasso, ci prova Conceicao ma blocca Caprile

Juve Cagliari 1 1 LIVE: bianconeri a caccia del gol del sorpasso, ci prova Conceicao ma blocca Caprile

di Andrea BargioneJuve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, va... ► juventusnews24.com

Un cadavere affiora da un canale nel Milanese, l

Un cadavere affiora da un canale nel Milanese, l'allarme dato da un passante

Dramma a Garbagnate Milanese (Milano), nel pomeriggio di sabato 29 novembre. Il cadavere di un uom... ► milanotoday.it

Vasco Rossi a Ferrara, il sindaco spazza via le polemiche: “Sarà una festa meravigliosa”

Vasco Rossi a Ferrara, il sindaco spazza via le polemiche: “Sarà una festa meravigliosa”

Bologna, 29 novembre 2025 – “Vasco, la città di Ferrara ha voglia di sentirti dal vivo”. Con una le... ► ilrestodelcarlino.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29 11 2025 ore 18:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29 11 2025 ore 18:40

Astral infomobilità lo ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande r... ► romadailynews.it

Perché in Juve Cagliari l’arbitro non ha fischiato rigore su Palestra e il VAR non è intervenuto

Perché in Juve Cagliari l’arbitro non ha fischiato rigore su Palestra e il VAR non è intervenuto

L'episodio da moviola capita dopo nemmeno un minuto di partita. Cosa ha visto il direttore di gara,... ► fanpage.it

Milan Lazio streaming gratis? Dove vederla in diretta tv

Milan Lazio streaming gratis? Dove vederla in diretta tv

La 13° giornata di Serie A pone di fronte subito ad un big match notevole: tra le partite di oggi, ... ► calcionews24.com

Torna il calendario dei negozianti di Vecchiazzano: solidarietà per le scuole del quartiere

Torna il calendario dei negozianti di Vecchiazzano: solidarietà per le scuole del quartiere

A Vecchiazzano torna, per il quinto anno consecutivo, il calendario dei Negozianti, ormai divenuto... ► forlitoday.it

Orlando "il forte": "Difendiamo Mattarella, no alla nuova legge elettorale. Schlein forte ma si deve utilizzare il Pd". Attacco al riformismo

Orlando "il forte": "Difendiamo Mattarella, no alla nuova legge elettorale. Schlein forte ma si deve utilizzare il Pd". Attacco al riformismo

Dal nostro inviato a Montepulciano. Che vi dobbiamo dire? E’ il discorso più alto, più denso, il più... ► ilfoglio.it

Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

È tutto pronto per la decima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 27 nov... ► ilgiornale.it

Pd doppio in Toscana: riformisti con Matteo Biffoni a Prato, Elly Schlein a Montepulciano

Pd doppio in Toscana: riformisti con Matteo Biffoni a Prato, Elly Schlein a Montepulciano

A Prato la giornata ‘Innovare per competere. Le nuove sfide della manifattura’, protagonisti sabato... ► corrieretoscano.it

Mercato Inter, Repubblica si sbilancia: «A Pisa ultima chiamata per quel giocatore!». Cosa può accadere in cado di flop

Mercato Inter, Repubblica si sbilancia: «A Pisa ultima chiamata per quel giocatore!». Cosa può accadere in cado di flop

di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Repubblica si sbilancia: «A Pisa ultima chiamata per quel g... ► internews24.com

La magia delle feste alla Fondazione Franco Zeffirelli: un viaggio nell’arte tra Natale e il nuovo anno

La magia delle feste alla Fondazione Franco Zeffirelli: un viaggio nell’arte tra Natale e il nuovo anno

Firenze, 29 novembre 2025 – Le luci delle feste si accendono anche alla Fondazione Franco Zeffirell... ► lanazione.it

Genoa Verona 2 1, prima vittoria per De Rossi sulla panchina del Grifone

Genoa Verona 2 1, prima vittoria per De Rossi sulla panchina del Grifone

Primo successo interno del Genoa che a Marassi supera in rimonta il Verona per 2-1 nella gara valid... ► lapresse.it

‘Caduta libera’, quando torna e le novità

‘Caduta libera’, quando torna e le novità

Milano, 29 novembre 2025 - ‘Caduta libera’ torna su Canale 5 e lo fa proponendo al pubblico diverse... ► quotidiano.net

Mario Lavezzi a Verissimo: “Ornella Vanoni? Eravamo inseparabili, è andata via in silenzio”

Mario Lavezzi a Verissimo: “Ornella Vanoni? Eravamo inseparabili, è andata via in silenzio”

(Adnkronos) – "È andata via come lei avrebbe voluto. Una morte improvvisa, totalmente inaspettata". ... ► periodicodaily.com

Lancia phon acceso nella vasca dove c

Lancia phon acceso nella vasca dove c'è la compagna: 71enne lascia i domiciliari

Cambia la misura cautelare nei confronti di un 71enne di Aversa accusati del tentato omicidio dell... ► casertanews.it

Lena headey in the new netflix series the abandons un western thriller che ricorda game of thrones

Lena headey in the new netflix series the abandons un western thriller che ricorda game of thrones

la nuova serie di lena headey in arrivo a dicembre 2025 Con un curriculum ricco di interpretazioni ... ► jumptheshark.it

Pagelle Genoa Verona, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Genoa Verona, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Genoa Verona: le valutazioni dei protagonisti del match di Serie A dopo la vittoria dei ros... ► calcionews24.com

Pagelle Juve Cagliari: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Pagelle Juve Cagliari: TOP E FLOP dopo il primo tempo

di Marco BaridonPagelle Juve Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 1... ► juventusnews24.com

Germania, proteste e scontri a Giessen a nascita organizzazione giovanile Afd

Germania, proteste e scontri a Giessen a nascita organizzazione giovanile Afd

A Giessen in Germania l’AfD ha ufficializzato la nascita della nuova organizzazione giovanile Gener... ► lapresse.it

Juve Cagliari 1 1 LIVE: infortunio per Vlahovic! Esce il serbo al suo posto David

Juve Cagliari 1 1 LIVE: infortunio per Vlahovic! Esce il serbo al suo posto David

di Andrea BargioneJuve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, va... ► juventusnews24.com