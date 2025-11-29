L’imam di Torino tifa per i terroristi Il vescovo e la Cgil | Non va espulso
Per il Viminale, Mohamed Shahin è una persona radicalizzata che rappresenta una minaccia per lo Stato. Sulle stragi di Hamas disse: «Non è violenza». Monsignor Olivero lo difende: «Ha solo espresso un’opinione». Per il Viminale è un pericoloso estremista. Per la sinistra e la Chiesa un simbolo da difendere. Dalla Cgil al Pd, da Avs al Movimento 5 stelle, dal vescovo di Pinerolo ai rappresentanti della Chiesa valdese, un’alleanza trasversale e influente è scesa in campo a sostegno di un imam che è in attesa di essere espulso per «ragioni di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo». Un personaggio a cui, già l’8 novembre 2023, le autorità negarono la cittadinanza italiana per «ragioni di sicurezza dello Stato». 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
Protestavano per la detenzione di un imam di Torino che rischia di essere espulso dall'Italia - facebook.com Vai su Facebook
L’imam espulso per le parole sul 7 ottobre si difende in aula: “Non sostengo Hamas” lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X