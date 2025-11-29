L' IA sbarca a Pompei e restaura due affreschi

L'Intelligenza artificiale è arrivata anche nel parco archeologico di Pompei, e tocca con mano - nel vero senso della parola - alcuni dei pezzi pregiati della storia pompeiana. Merito del progetto Repair, finanziato dall'Unione europea, che ha costruito un robot, pilotato dall'IA, che rimette insieme come un puzzle i tasselli di due affreschi, sgretolati nel tempo, provenienti dalla Casa dei Pittori al Lavoro nell'Insula dei Casti Amanti e dalla Schola Armaturarum. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

