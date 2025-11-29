L' Hellas passa in vantaggio poi sprofonda a Genova ed è sempre più ultimo

È notte fonda per l'Hellas Verona, che nella tredicesima giornata di Serie A è stato rimontato e battuto nello scontro salvezza del Ferraris dal Genoa, ed ora è sempre più solo in fondo alla classifica, con le dirette concorrenti che ora possono prendere le distanze. Zanetti ha deciso di mandare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

