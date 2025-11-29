L’ex di Nicole Kidman ha una nuova fiamma di 25 anni? Dopo Maggie arriva Karley Scott Collins

La vita sentimentale di Keith Urban continua a far parlare di sé a pochi mesi dalla separazione da Nicole Kidman. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il cantante country 58enne sarebbe stato avvistato in compagnia di Karley Scott Collins, una giovane artista di 25 anni che ha fatto da opening act durante il suo High and Alive tour. Il condizionale è d'obbligo, in questo caso, considerato che il Daily è una testata scandalistica, tuttavia alcuni dettagli che esporremo di seguito sono confermati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karley Scott Collins (@karleyscottcollins) Scott Collins, originaria della Florida e sotto contratto con Sony Nashville, è la seconda giovane musicista che viene associata romanticamente a Urban nel giro di poche settimane.

