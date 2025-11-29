L’Europa valuta operazioni cyber congiunte per rispondere alla guerra ibrida di Mosca
Diversi Stati europei stanno valutando una scelta che fino a pochi anni fa sarebbe apparsa irrealistica: rispondere alla guerra ibrida russa con la stessa moneta. Le continue operazioni riconducibili al Cremlino, dagli attacchi cyber ai droni che violano lo spazio aereo di Paesi Nato, hanno costretto governi e istituzioni a prendere in considerazione strumenti che non appartenevano al tradizionale repertorio europeo. L’ipotesi di operazioni cyber offensive congiunte e di esercitazioni militari improvvise ai confini orientali non è più solo una riflessione teorica, ma una materia discussa formalmente in sede politica e tecnica, pur senza una pianificazione operativa definita all’interno della Nato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
