L’eroica impresa di elaborare un’apologetica per l’epoca contemporanea

Mi capita spesso di rileggere il grande discorso che Benedetto XVI tenne all’Università di Regensburg il 12 settembre del 2006. Di solito viene ricordato come il discorso sull’imperatore bizantino Manuele II Paleologo che in molti stupidamente presero come un attacco all’islam, ma era in realtà un discorso straordinariamente bello e importante su fede, ragione e università. Un tema che evidentemente non interessa più a nessuno, convinti come siamo che fede e ragione appartengano ad ambiti categoriali differenti e non comunicanti. Già. Ma se questo è vero, che cosa resta dei discorsi che facciamo, ad esempio, sul dialogo interculturale? Una ragione che, anziché cimentarsi con la verità o con le grandi domande della fede religiosa, le spinge nell’ambito dei desideri “privati”, non è capace di promuovere alcuna forma di autentico dialogo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

