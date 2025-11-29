L' eredità del prof Luigi Paglia | un murale ispirato a Ungaretti e ai simboli della tradizione foggiana

Si è svolto giovedì 27 novembre, nella sala "Rosa del Vento" della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, l’incontro “Dal Novecento al terzo millennio. In memoria di Luigi Paglia”, promosso dalla Fondazione e dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Foggia. La sala, quasi al completo, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Rai 1 cambia il palinsesto per la Coppa Davis, quando va in onda Domenica In e lo stop a L'Eredità e Da noi a ruota libera - facebook.com Vai su Facebook

DAUNIA Foggia piange il Prof. Luigi Paglia, studioso e poeta della Daunia - Il Comitato di Foggia della Società Dante Alighieri annuncia con profondo dolore la scomparsa del Prof. Da statoquotidiano.it

Addio al prof. Luigi Paglia, voce «attiva» di Foggia - Se ne va un Professore di lungo corso, che ha formato studenti di scuole superiori e dell’Università, e che ha saputo come pochi leggere il proteiforme volto di Foggia, dai suoi albori e candori alle ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it