L'enorme asteroide Eros nel cielo d'Italia il 30 novembre | a che ora vederlo in diretta e col telescopio
La sera di domenica 30 novembre l'asteroide (433) Eros, un colosso lungo oltre 34 chilometri, sarà visibile nei cieli d'Italia con un telescopio e in diretta streaming. Ecco a che ora e come vederlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Un enorme cratere ben conservato è stato scoperto nel Guangdong, in Cina, e mostra le tracce dell'impatto di un potente meteorite. Con un diametro di 900 metri ribalta la storia geologica recente ? l.euronews.com/gDyQ Vai su X
Un enorme macigno è franato sfondando il muro della Chiesa della Madonna del Ronco, a Brienno, in provincia di Como. Il cedimento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 novembre durante un temporale. - facebook.com Vai su Facebook
Enorme asteroide grande 10 volte il Duomo di Milano si avvicina alla Terra: come vederlo nel cielo - Alle 22:51 di martedì 18 gennaio un gigantesco asteroide sfreccerà nei pressi della Terra alla spaventosa velocità di 19,6 chilometri al secondo, pari a 70. Riporta fanpage.it
L’asteroide che uccise i dinosauri non aviani non era solo: scoperto un altro enorme cratere - Sessantasei milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo, un asteroide con un diametro di almeno 10 chilometri si schiantò su quella che è l'attuale Penisola dello Yucatan, in Messico, generando un ... Come scrive fanpage.it
L'asteroide buono e il cielo che non c'è più - VIDEO - Già visibile, da qualche giorno, nel cielo il gigante buono, ossia l’asteroide, che il 29 aprile (oggi) ha raggiunto la minima distanza dalla Terra ... Segnala quotidianodipuglia.it