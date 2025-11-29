L'enorme asteroide Eros nel cielo d'Italia il 30 novembre | a che ora vederlo in diretta e col telescopio

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera di domenica 30 novembre l'asteroide (433) Eros, un colosso lungo oltre 34 chilometri, sarà visibile nei cieli d'Italia con un telescopio e in diretta streaming. Ecco a che ora e come vederlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

