Lele Adani si scatena ancora | Partito preso pro-Allegri

No, una domanda su Massimiliano Allegri, se di mezzo c'è Lele Adani, non può mancare, mai. E non manca neppure in un'intervista concessa dal telecronista Rai a Fanpage.it, intervista lunga e profonda in cui racconta parla di Viva el futbol, il format portato dal live streaming al palco dei teatri, insieme ad Adani anche Antonio Cassano e Nicola Ventola, insomma, tre quarti della fu Bobo Tv, parentesi archiviata dopo la traumatica rottura con Bobo Vieri. Ricordando i fatti di due anni fa, lo scioglimento della Bobo Tv, Adani spiega: "Molte volte da una delusione, da un tradimento, da un'ingiustizia, si rafforza un'amicizia che si rivela nella legittima e intensa purezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lele Adani si scatena ancora: "Partito preso pro-Allegri"

Scopri altri approfondimenti

Social, Caressa e il dissing con Lele Adani: "Ha stufato. Non abbiamo..." - facebook.com Vai su Facebook

LELE ADANI ESALTA PETAR SUCIC Ai microfoni della 'Rai', il noto opinionista ed ex calciatore ha parlato così del centrocampista dell'Inter, ieri a segno contro la Fiorentina Vai su X

Lele Adani: “Viva el Futbol può finire in TV a una sola condizione. Il problema non sarà mai Allegri” - Dal live streaming al palco dei teatri, cos'è oggi Viva el Futbol per Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola ... Lo riporta fanpage.it

Milan, Allegri: torna il faccia a faccia con Adani in diretta. Cosa si sono detti - Milan: il confronto alla Domenica Sportiva su Rai 2, le analisi tattiche e vecchie ruggini dimenticate. Da sport.virgilio.it

Lele Adani sulla lotta scudetto: «Serie A più incerta che mai, l’Inter parte leggermente avanti. Pio? Io lo definisco “Il ragazzo delle cose giuste”: ecco perché» - Lele Adani ha analizzato la stagione della Serie A, evidenziando l’incertezza nella lotta scudetto e le peculiarità delle squadre in corsa per il titolo Lele Adani, ex difensore e ora commentatore spo ... Riporta calcionews24.com