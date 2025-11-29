Leggermente intossicata il 118 assiste una donna | caldaia guasta
Alla richiesta di soccorso, arrivata alla centrale del 115 alle 11 da Campalto, stamattina, sabato 29 novembre sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e l'ambulanza del Suem da Mestre, perché era stata segnalata una donna intossicata da monossido di carbonio, non in maniera grave. Non c'erano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
