lega pro girone c 16esima giornata il crotone batte 1 0 il giugliano gol di gomez e scala la classifica

Crotone     1 Giugliano   0 Marcatori: 48° Gomez Crotone (4-2-3-1): Merelli, Berra (Leo), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Vinicius, Gallo (Calvano), Zunno (Stronati), Gomez (Piovanello), Maggio, Murano (Perlingeri). All Longo  Giugliano (3-4-2-1): Bolletta, Laezza,, Caldore, De Rosa, Improta (Milan-Borello), Forciniti, Prezioso, Lavardera (Peluso), Balde (Njambe’), D’Agostino, Prado (Nepi). All. Capuano Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano  Ass. Ludovico Esposito di Pescara – Paolo Di Carlo di Pescara Quarto giudice a bordo campo: Alfredo Iannello di Messina Operatore FVS: Rodolfo Spataro di Rossano  Ammoniti: Balde’, Improta, Prado, Groppelli  Angoli: 6 a 2 per il Crotone  Recupero: 3 e 5 minuti Spettatori: 3. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

