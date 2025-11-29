Lega Pro girone C 16esima giornata il Crotone batte 1-0 il Giugliano gol di Gomez e scala la classifica

Crotone 1 Giugliano 0 Marcatori: 48° Gomez Crotone (4-2-3-1): Merelli, Berra (Leo), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Vinicius, Gallo (Calvano), Zunno (Stronati), Gomez (Piovanello), Maggio, Murano (Perlingeri). All Longo Giugliano (3-4-2-1): Bolletta, Laezza,, Caldore, De Rosa, Improta (Milan-Borello), Forciniti, Prezioso, Lavardera (Peluso), Balde (Njambe’), D’Agostino, Prado (Nepi). All. Capuano Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano Ass. Ludovico Esposito di Pescara – Paolo Di Carlo di Pescara Quarto giudice a bordo campo: Alfredo Iannello di Messina Operatore FVS: Rodolfo Spataro di Rossano Ammoniti: Balde’, Improta, Prado, Groppelli Angoli: 6 a 2 per il Crotone Recupero: 3 e 5 minuti Spettatori: 3. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lega Pro girone C 16esima giornata il Crotone batte (1-0) il Giugliano, gol di Gomez, e scala la classifica

