Tempo di lettura: 2 minuti La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato una variazione d’orario per la gara Südtirol – Avellino, valida per la 14ª giornata del Campionato Serie BKT 20252026. Con il Comunicato Ufficiale n. 67 del 29 novembre 2025, il presidente della Lega B Paolo Bedin ha disposto la modifica a seguito della “sussistenza di ragioni oggettive” e in accordo con le società coinvolte. La partita, inizialmente fissata per le 15:00 di sabato 29 novembre, è stata posticipata di mezz’ora: nuovo orario, ore 15:30. Secondo quanto filtra dall’ambiente biancoverde, la richiesta di variazione nasce da un imprevisto logistico che ha colpito la squadra nella serata di ieri: il volo dell’Avellino diretto al Nord Italia è stato cancellato, costringendo il gruppo a riprogrammare la partenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lega B, variazione di orario per Südtirol–Avellino