Lega B variazione di orario per Südtirol–Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato una variazione d’orario per la gara SüdtirolAvellino, valida per la 14ª giornata del Campionato Serie BKT 20252026. Con il Comunicato Ufficiale n. 67 del 29 novembre 2025, il presidente della Lega B Paolo Bedin ha disposto la modifica a seguito della “sussistenza di ragioni oggettive” e in accordo con le società coinvolte. La partita, inizialmente fissata per le 15:00 di sabato 29 novembre, è stata posticipata di mezz’ora: nuovo orario, ore 15:30. Secondo quanto filtra dall’ambiente biancoverde, la richiesta di variazione nasce da un imprevisto logistico che ha colpito la squadra nella serata di ieri: il volo dell’Avellino diretto al Nord Italia è stato cancellato, costringendo il gruppo a riprogrammare la partenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

