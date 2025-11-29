Lega B variazione di orario per Südtirol–Avellino
Tempo di lettura: 2 minuti La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato una variazione d’orario per la gara Südtirol – Avellino, valida per la 14ª giornata del Campionato Serie BKT 20252026. Con il Comunicato Ufficiale n. 67 del 29 novembre 2025, il presidente della Lega B Paolo Bedin ha disposto la modifica a seguito della “sussistenza di ragioni oggettive” e in accordo con le società coinvolte. La partita, inizialmente fissata per le 15:00 di sabato 29 novembre, è stata posticipata di mezz’ora: nuovo orario, ore 15:30. Secondo quanto filtra dall’ambiente biancoverde, la richiesta di variazione nasce da un imprevisto logistico che ha colpito la squadra nella serata di ieri: il volo dell’Avellino diretto al Nord Italia è stato cancellato, costringendo il gruppo a riprogrammare la partenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X
Il Consiglio comunale ieri ha approvato una variazione di bilancio con 18 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Avanti Pistoia per Ale Tomasi sindaco, Libertà è Democrazia, Forza Italia – Amo Pistoia Civica e Lega) e 6 contrari (Partito Democratico, Civici e Riformi - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, ecco gli orari delle prime tre partite dell’anno 2026 - La Lega B ha ufficializzato date e orari delle partite delle giornate 20, 21 e 22 che si disputeranno nel mese di gennaio. Da corriereromagna.it