Leclerc | Non so cosa sia successo nei primi giri
Charles Leclerc dopo la Sprint in Qatar non è per nulla soddisfatto del feeling nella sua monoposto: "Potevo pensare solo a tenere la macchina in pista". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il team radio post Sprint Qualifying di Leclerc. Bozzi: "P9". Leclerc: "Incredibile, incredibile... cazzo". Bozzi: "Mi dispiace”. Leclerc: "Va bene. Oggi va così. Non preoccuparti domani. Darò la stessa fottuta cosa a Sainz [rallentava tantissimo nella Safety Car Line 2 - facebook.com Vai su Facebook
#Hamilton è un investimento che dovrebbe essere tutelato. Per tutelarlo bisogna permettergli di esprimersi ad alti livelli con una monoposto adeguata. Stessa cosa per #Leclerc, tra l'altro prodotto del vivaio del Cavallino. Non si può svilirne il talento. #F1 #Ferr Vai su X
Leclerc: "Al primo giro pensavo di tirarla nel muro..." Hamilton: "Peggio di così..." - horror, quella della Ferrari a Losail: entrambe le macchine confinate senza speranza nella seconda parte della classifica (lontane dalla zona punti) e due piloti - Si legge su msn.com
Leclerc: “Ho le idee chiare su cosa cambiare sulla macchina” - Il pilota della Ferrari è ottimista e confida sul proprio istinto per sbaragliare gli avversari nella lotta per la pole ... Secondo formulapassion.it
Lampo Russell, che flop le Ferrari Leclerc: “Non so più cosa dire” - Pole position della Mercedes a Singapore davanti a Verstappen che spera ancora di insidiare le Mc Laren nella corsa al titolo mondiale piloti. Lo riporta panorama.it