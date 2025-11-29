Leclerc disperato | Pensavo di mettere la Ferrari al muro Team radio lampante dopo la Sprint
La Ferrari è stata disastrosa nella Sprint Race del Qatar. Al termine Hamilton e Leclerc hanno usato parole fortissime nei rispettivi team radio: "Ho pensato di metterla al muro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
