Lecco traffico da impazzire | il video
Week end di sole, ultimi giorni dI Black friday, shopping di Natale, lavori e cantieri stradali. Sono gli elementi di un disastro viabilistico perfetto che sta travolgendo Lecco e hinterland di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
AVARIA ALLA ROTONDA: TRAFFICO IN TILT LECCO. Oggi pomeriggio, venerdì 7 novembre, viabilità complicata nella zona di Olginate, a causa di un camion rimasto in panne alla rotonda all’incrocio tra via Spluga e via Kennedy, strada che porta a Valgregh - facebook.com Vai su Facebook
Caduta di massi lungo la strada statale 36 a Lecco: traffico in tilt e treni fermi. Evacuati 150 passeggeri VIDEO - È accaduto lungo la strada statale 36 a Lecco, in direzione Nord, ad Abbadia Lariana. Riporta ilgazzettino.it