Lecce-Torino in streaming gratis | segui la diretta live
Domenica di Serie A che si apre con una sfida tutt’altro che banale. Alle 12.30 il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita il Torino di Marco Baroni in un confronto che mette in palio punti fondamentali per la corsa salvezza. I salentini, reduci dal k.o. dell’Olimpico contro la Lazio, cercano un risultato che permetta di restare lontani dalla zona rossa. I granata, avanti di quattro lunghezze in classifica, inseguono una vittoria che manca da un mese, da quel 2-1 al Genoa firmato da un capolavoro di Maripan. Le due squadre arrivano con stati d’animo diversi ma con un obiettivo comune: dare una scossa alla propria stagione e trovare continuità in un campionato che, per entrambe, sta già presentando il conto in termini di equilibrio e sofferenza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LECCE-TORINO - facebook.com Vai su Facebook
#Torino, chi gioca contro il #Lecce? #Adams al rientro, ballottaggio #Ngonge- #Zapata ? Difficile pensare ad un cambio modulo, con #Baroni intento a confermare il 3-5-2 #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo Vai su X
Lecce-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming - Baroni sfida il suo passato, ecco dove vedere l’incontro della 13a giornata in programma domenica 30 novembre. Segnala toro.it
Diretta tv e streaming Lecce-Torino - I salentini per allontanare la zona rossa, i granata per dimenticare la goleada subita in casa dal Como ... Si legge su msn.com
Lecce-Torino: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Lecce e Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION o dispositivi ... Si legge su msn.com