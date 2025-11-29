Lecce-Torino in streaming gratis | segui la diretta live

Domenica di Serie A che si apre con una sfida tutt’altro che banale. Alle 12.30 il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita il Torino di Marco Baroni in un confronto che mette in palio punti fondamentali per la corsa salvezza. I salentini, reduci dal k.o. dell’Olimpico contro la Lazio, cercano un risultato che permetta di restare lontani dalla zona rossa. I granata, avanti di quattro lunghezze in classifica, inseguono una vittoria che manca da un mese, da quel 2-1 al Genoa firmato da un capolavoro di Maripan. Le due squadre arrivano con stati d’animo diversi ma con un obiettivo comune: dare una scossa alla propria stagione e trovare continuità in un campionato che, per entrambe, sta già presentando il conto in termini di equilibrio e sofferenza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

