Leao abbatte la Lazio | il Milan vola in testa alla Serie A

Il Milan si riprende il primo posto, almeno per una notte, superando la Lazio per 1-0 in un Meazza incandescente. A regalare la vetta provvisoria alla squadra di Massimiliano Allegri è una giocata di Rafa Leao in avvio di ripresa, il colpo che indirizza un match combattuto e segnato da un finale di fuoco. La Lazio, in crescita dopo il successo sul Lecce, gioca un primo tempo di grande personalità, ma si arrende alla precisione del portoghese e alla serata di grazia di Mike Maignan, ancora una volta decisivo nelle partite più pesanti. Lazio brillante, Maignan monumentale nel primo tempo. La gara si accende subito. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Leao abbatte la Lazio: il Milan vola in testa alla Serie A

