Le università toscane | 62 specie di piante a rischio di estinzione in regione

Pisa, 27 novembre 2025 - In Toscana sono 62 le specie di piante a maggior rischio di scomparsa, concentrate soprattutto negli ambienti umidi, costieri e nelle aree montane più fragili come le Alpi Apuane e l’Arcipelago Toscano. Fra queste 41 sono endemiche della regione, cioè vivono solo in Toscana: la loro estinzione significherebbe la scomparsa definitiva dal pianeta. A rivelarlo è uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Environmental and Sustainability Indicators, che per la prima volta ha messo in ordine di priorità le specie vegetali di interesse conservazionistico nella nostra regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le università toscane: 62 specie di piante a rischio di estinzione in regione

