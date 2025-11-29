‘Le Tre P’ chiude il suo viaggio teatrale a Villongo

In occasione del suo 25° anniversario, la Fondazione della Comunità Bergamasca porta a conclusione il percorso teatrale Le Tre P, progetto condiviso con Erbamil, Teatro Prova e Pandemonium Teatro. Dopo settimane di repliche molto partecipate nei diversi comuni della provincia, il tour giunge alla sua ultima tappa, che si terrà a Villongo, segnando il momento conclusivo di un viaggio artistico dedicato al tema del dono come pratica quotidiana e comunitaria. L’appuntamento finale è fissato per venerdì 5 dicembre, alle ore 20,30, presso il CineTeatro L’Isola di Villongo. L’ingresso è libero, ma è richiesta la registrazione tramite Eventbrite per garantire la disponibilità dei posti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it